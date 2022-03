Onderzoek naar wanhoopsdaad van agent in politiekantoor in Geel

Westerlo Auto belandt op zijn dak in voortuin

Aan Patersbos in Westerlo is zondagavond een auto overkop gegaan. Het ongeval gebeurde rond 20.30 uur. Een 51-jarige man verloor er de controle over het stuur van zijn wagen. Het voertuig belandde uiteindelijk op zijn dak in de voortuin van een woning. De bestuurder is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

