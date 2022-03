Ondernemersduo kaart absurditeit in de wereld aan met nieuw muziekproject: “De PFOS-affaire was de katalysator voor het eerste nummer”

GeelNauwgezette volgers van het nieuws komen al wel eens absurditeiten tegen. Het zette Gelenaars Roel Biesemans en Marieke Deckers ertoe aan om te starten met het muziekproject Absurd, waarmee ze die absurditeiten in de wereld willen aankaarten. “We dachten elke keer: nu is het niet relevant meer, we kunnen onze tekst weggooien. Echter, het absurde nieuws bleef maar komen”, aldus het duo.

‘Als ik de media bekijk, vraag ik mij soms af wie heeft er nu gelijk. Rijd ik nu best op diesel of benzine of plug ik in, is dat de nieuwe kerosine?’ Zo begint Vragen voor, de eerste single van Absurd. De naam voor het muzikale project van het duo Marieke Deckers en Roel Biesemans, zaakvoerders van communicatiebureau Aroma in Geel, is niet toevallig gekozen. “Als we berichten in de media lezen en bekijken en uiteraard ook onze eigen ervaringen onder de loep nemen, dan maken we ons regelmatig de bedenking: ‘Maar hoe kan dat nu? Da’s te gek voor woorden. Dat kan toch niet!’ Iedereen kent dat gevoel wel. En daarmee was Absurd geboren”, legt Marieke uit.

PFOS-affaire

Roel speelde al een tijdje met de idee om een song op te nemen. Bovenop de volle coronacrisis kwam er het PFOS-schandaal en dat heeft alles in een stroomversnelling gebracht. “De PFOS-affaire was voor mij de katalysator om het eerste nummer af te werken. Ik heb de PFOS-commissie rond Oosterweel en 3M wat gevolgd en iedereen herinnert zich allicht nog de verantwoording van Rebecca Teeters (3M) in de commissie. De commissieleden kregen geen antwoord op hun vragen. Waarom niet? Hoe kan je ’s nachts met een gerust geweten slapen als je weet dat je met de mensen hun gezondheid speelt?”

Uiteindelijk werkte het duo een jaar aan het nummer. “We dachten elke keer: nu is het niet relevant meer, we kunnen onze tekst weggooien. Echter, de absurditeiten bleven en blijven maar komen. Iedereen herinnert zich allicht nog wel de coronamaatregel dat je in de trein richting de kust aan een venster moest gaan zitten, maar van de kust richting het binnenland was dat dan niet nodig.”

Sociale media

De opname was nog maar enkele dagen klaar of Poetin viel Oekraïne binnen. “We verblijven gemiddeld 80 jaar op deze planeet. Waarom houden sommige mensen zich dan bezig om anderen het leven zuur te maken?”, vragen Roel en Marieke zich af. Vragen voor richt zich in eerste instantie op de politiek en bij uitbreiding op de mensheid. “Hoe krijgen macht en geld altijd voorrang? Of waarom lopen reacties op sociale media zo vaak de spuigaten uit? Je vraagt je af van kleine tot grote absurditeiten: ‘Waarmee zijn we nu toch bezig?’”

Vragen voor is vanaf nu te beluisteren of te downloaden op onder meer Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, TikTok en Deezer.