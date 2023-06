“Of ik me nu bij een club ga aansluiten? Dat weet ik nog niet”: meisjes van basisschool Sint-Dimpna testen project om voetbal vrouwelijker te maken

OPROEP. Wil jij dat er een Albert Heijn komt langs de Molseweg in Geel?

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn heeft voor de derde maal een omgevingsvergunning aangevraagd voor een winkel langs de Molseweg in Geel. De plannen van Albert Heijn gaan al terug tot de zomer van 2020, toen de warenhuisketen een eerste keer een omgevingsvergunning aanvroeg op de site van de voormalige Seat-garage Lievens. Onder meer wegens mobiliteitsredenen besloot het stadsbestuur toen geen vergunning toe te kennen. In het najaar van 2021 volgde een tweede aanvraag, waarvoor de stad het licht wel op groen zette, maar tegen die beslissing werd beroep aangetekend. Daarop besloot Albert Heijn uiteindelijk om de aanvraag in te trekken. Nu heeft een projectontwikkelaar namens Albert Heijn een derde aanvraag ingediend. Wil jij dat er een Albert Heijn komt langs de Molseweg in Geel en waarom?