Obesitaskliniek van Ziekenhuis Geel introduceert nieuwe app om voor- en nazorg van patiënten te verbeteren: “We merken dat ze zich beter houden aan hun medicatieplan”

Communicatie verloopt vandaag steeds meer via digitale kanalen zoals via een applicatie. Ook de Geelse obesitaskliniek Baro investeert erin. Baro bestaat uit een team van experts die patiënten begeleiden en ondersteunen in de behandeling van hun obesitas en bijhorende metabole aandoeningen via een persoonlijk traject. “Het is noodzakelijk dat je als team de taal spreekt van de patiënt”, vertelt dr. Thierry Lafullarde.

“Sinds begin 2017 zijn we als pionier gestart met een app om dicht bij onze patiënten te staan en hen te begeleiden doorheen hun volledig zorgtraject. Een nauwe samenwerking tussen patiënt en zorgverlener is cruciaal om het gewenst einddoel te bereiken. Door deze gepersonaliseerde aanpak bij Baro is de kwaliteit van onze zorg de laatste vijf jaren gestegen en hebben we de verblijfsduur aanzienlijk kunnen verkorten tot één overnachting.”

Chatfunctie

De applicatie is recent vernieuwd om de voor- en nazorg van de patiënten zo persoonlijk mogelijk te maken. Dankzij de app hebben patiënten nu 24/7 toegang tot juiste en gepersonaliseerde informatie. Ze krijgen geruststellende begeleiding doorheen het hele zorgtraject en spelen zelf een actieve rol in het beheer van hun eigen gezondheid. Bij vragen of onduidelijkheden kunnen patiënten bovendien via de nieuwe app ook contact opnemen met de diëtisten, psychologen en kinesisten die verbonden zijn aan de obesitaskliniek.

Volledig scherm De applicatie kan gebruikt worden via de smartphone, maar ook op een computer. © Ziekenhuis Geel

Momenteel maken al meer dan 2.000 patiënten van de obesitaskliniek gebruik van de applicatie. Annick, een tevreden patiënt, getuigt: “Ik voel me veilig dankzij de app. Via de gedeelde info, de frequent gestelde vragen en de chatfunctie voel ik me niet alleen doorheen het zorgtraject. Er is altijd een luisterend oor en ik voel me ondersteund vanaf het eerste gesprek tot de allerlaatste afspraak die volgt na de ingreep.“

Medicatieplan

“We werken nu enkele weken met de nieuwe Maela-app van Medtronic en zijn laaiend enthousiast”, vervolgt dr. Lafullarde. “Door de persoonlijke aanpak merken we dat de patiënten betere resultaten behalen. Ze hebben zelf toegang tot hun medische informatie en bijkomend educatiemateriaal. Bij vragen kunnen ze via de chatfunctie onmiddellijk contact met ons opnemen, dus stress en angst verminderen. En wat ons nog het meeste plezier doet: we merken dat de patiënten zich beter houden aan het opgelegde medicatieplan en de behandelingen.”

Via een welkomstmail van de Obesitaskliniek Baro ontvangt de patiënt een account van Maela en verdere instructies. De patiënt kiest vervolgens hoe hij toegang wil tot het platform van Maela: via de app die hij downloadt op zijn smartphone of via de webpagina op een computer. Eenmaal ingelogd, ontvangt de patiënt meteen al de eerste gepersonaliseerde info over zijn behandeling, procedure en vragenlijsten. Het team van Baro gebruikt deze vragenlijst om de toestand van de patiënt in te schatten en op te volgen. Na de ingreep blijft de applicatie ondersteuning bieden en kan het herstel zelfs buiten het ziekenhuis nauwgezet opgevolgd worden.

