Nog twee mogelijkheden voor nieuwe verbindingsweg om centrum van Sint-Dimpna te ontlasten

GeelIn het dossier van de nieuwe regionale ontsluiting in Geel is er een nieuwe knoop doorgehakt. Van de vijf mogelijke tracés blijven er na verder onderzoek nog twee over. Beide alternatieven bevinden zich ten noorden van Geel-centrum.

De nieuwe verbindingsweg moet het zware vrachtverkeer uit het centrum van Sint-Dimpna, dat niet voorzien is op dat vrachtverkeer, halen. De provincie Antwerpen startte in 2018 met de opmaak van een provinciaal uitvoeringsplan (PRUP), waarbij naast de stad Geel ook de gemeenten Dessel, Retie en Mol betrokken worden. In eerste instantie kwamen er negen alternatieven naar voren die in de startnota van midden 2019 na doorgedreven onderzoek werden herleid naar vijf tracés: G1, G2, G3, G5 en G9.

Noorden van stadskern

Daarbij bevinden G1, G2 en G5 zich ten noorden van Geel, zou G9 de ringlaan helemaal rondmaken en ligt G3 in het oosten. Onafhankelijke deskundigen onderzochten de mogelijke effecten van die vijf alternatieven op vlak van mobiliteit, bodem, lucht, geluid en trillingen, water, biodiversiteit, landschap, klimaat, gezondheid en de omgeving. Hun bevindingen noteerden ze in een ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport). Dat heeft nu geleid tot het behoud van nog maar twee tracés, namelijk de noordelijke alternatieven G1 en G2.

Alternatief G1 maakt de verbinding tussen de Retieseweg, ongeveer ter hoogte van Binnenblok, en het einde van de ringlaan ten noorden van het stadscentrum. Daarbij wordt ook de Dr. Van de Perrestraat doorkruist. Alternatief G2 volgt een gelijkaardige route, maar takt zuidelijker, via Katersberg, aan op de Retieseweg.

Volledig scherm Een luchtfoto van de omgeving ten noorden van Geel. © Provincie Antwerpen

Wooncluster

Bij de afweging van de routes speelden verschillende factoren een rol. Zo zouden de alternatieven G3 en G9 de wooncluster ter hoogte van het kruispunt Kievermont-Tweeboomkes-Rijn-Laar kruisen. Ook een bijkomende aansluiting op de ring van Geel was niet gewenst.

“In het noordwesten kan aangesloten worden op de bestaande westelijke ringaftakking. Een blijvende connectie met de Dr. Van de Perrestraat is hier wel absoluut vereist om de ontsluiting van onder andere Ten Aard en Holven te garanderen”, klinkt het bij het provinciebestuur, dat eveneens vindt dat de N19g de noord-zuidverbinding van de Kempen moet blijven. “Uit de verkeersmodellen komt naar boven dat het zuidoostelijk alternatief G3 een verschuiving van verkeersstromen van N19g naar N118 met zich meebrengt. Dat is niet de bedoeling.”

Villa Zonneschijn

Uiteraard hebben ook de routes G1 en G2 hun impact. Zo is de ligging van het erfgoedpand Villa Zonneschijn in de Dr. Van de Perrestraat een knelpunt. “Sloop of ernstige verstoring is hier onvermijdelijk. Ook de Dr. Van de Perrestraat moet worden gekruist waarbij er een reële impact op enkele woningen hier te verwachten valt”, klinkt het. Een volgende stap is daarom om deze noordelijke routes gedetailleerd uit te werken tot op perceelsniveau in de zone tussen Fittelaarsdijk-Binnenblok en Katersberg.

“We werken het voorstel uit in een voorontwerp-PRUP dat we voorleggen aan de vereiste adviesinstanties. In de daaropvolgende stap, die van het ontwerp-PRUP, kan iedereen tijdens het openbaar onderzoek zijn of haar mening geven. Pas daarna komen we tot een definitief Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat de voorschriften voor een omgevingsvergunning bepaalt.”