Nieuwe overdekte fietsstallingen aan recreatiedomein Dekshoevevijver en Sociaal Huis

meerhout ‘Brief naar de he­mel’-brievenbus krijgt plekje op begraaf­plaats: “Brief of tekening erin achterla­ten kan helpen om rouw een plek te geven”

Op de gemeentelijke begraafplaats in het centrum van Meerhout hangt sinds kort een ‘Brief naar de hemel’-brievenbus, een initiatief van Rouwzorg Kempen. Nabestaanden, zowel jong als oud, kunnen er een brief of tekening deponeren als onderdeel van het rouwproces. “Het hoeven niet alleen maar verdrietige berichten te zijn. Het kunnen ook leuke momenten zijn die je toch even wil delen.”

15 juli