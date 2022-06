Nieuwe mini-bus voor leerlingen van Sint Aloysius Geel dankzij sponsoring door lokale handelaars

Turnhout/Geel/Lichtaart/Hulshout Michelin­ster­ren in de Kempen: deze zaken zijn het neusje van de zalm op culinair vlak volgens Michelin

Alex Verhoeven en zijn team haalden afgelopen week met restaurant Hert in Turnhout een eerste Michelinster binnen. Een redelijk succesverhaal om dat in enkele jaren te kunnen verwezenlijken. Maar Hert is lang niet het enige sterrenrestaurant in de Kempen. Met La Belle in Geel, De Pastorie in Lichtaart (Kasterlee) en Hof ter Hulst in Hulshout zijn er nog drie. Wij zetten ze voor u op een rij. Een stukje geschiedenis, hoe lang hebben ze al een ster en wat kost zo’n middag of avond uit?

27 mei