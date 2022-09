Nieuwe ecologische speeltuin van basisschool De Regenboog ter ere van overleden directeur Jan Vermeulen geopend: “Zo houden we zijn nagedachtenis levendig”

Geel Mona neemt afscheid van haar zus op eerste schooldag

Vandaag ging heel Vlaanderen weer naar school. Daarmee is er na twee maanden een einde gekomen aan de zomervakantie. En dat is even wennen. “Mona mag naar de tweede kleuterklas in SBS De Burgstraat in Geel”, aldus Birgit Grauwels, “maar ze moet wel even afscheid nemen van haar kleine zus Cilou.” Zij mag pas in november naar school gaan.

