Nieuwe cursus van Thomas More-hogeschool leert je hoe je insecten kweekt en verwerkt én er onderneming rond opstart

GeelHet expertisecentrum Radius van de Thomas More-hogeschool in Geel biedt dit najaar een opleiding aan die volledig gericht is op insecten. Deelnemers leren er hoe ze insecten kunnen kweken en verwerken én hoe ze daar een concrete onderneming rond kunnen opstarten.

Onderzoekers van Radius bestuderen het potentieel van insecten al een hele tijd. Insecten kunnen immers een grote rol spelen in een duurzamere wereld. “Ze zijn vooral bekend als proteïnevervanger door hun hoog gehalte aan eiwitten, maar ook hun vetten zijn nuttig. Die kunnen bijvoorbeeld verwerkt worden in cosmetica zoals handcrèmes”, klinkt het.

“Ook doen insecten perfect dienst als veevoeder. Het kweken van insecten is bovendien minder belastend voor het milieu, ze verbruiken minder water en je kan ze houden in kleine ruimtes. Andere soorten insecten worden dan weer ingezet om reststromen te verwerken om dan op hun beurt te dienen als voeder, waardoor de cirkel rond is.”

Volledig scherm Tijdens de opleiding leer je alles over de kweek en verwerking van insecten en krijg je een businessplan op maat. © Radius

Kweekcyclus

In Vlaanderen zijn er echter nog maar weinig insectenkwekers en -verwerkers. Met de nieuwe opleiding wil Radius daarin verandering brengen. Met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt het expertisecentrum in het najaar van 2022 een traject aan dat bestaat uit zes modules, die zowel online plaatsvinden als tussen de insecten zelf op de campus in Geel. In de opleiding komen verschillende elementen aan bod.

“Eerst leren de deelnemers alles over de kweekcyclus, de verschillende soorten insecten, hoe je een duurzame kweekinstallatie kan opzetten... In de volgende stap leren ze hoe je die gekweekte insecten kan bewaren en in welke toepassingen je ze kan verwerken. Bovendien is er de afgelopen periode veel veranderd in de wetgevingen rond insecten en ook daarvan worden de deelnemers op de hoogte gebracht.”

Businessplan

Met al die informatie zullen de deelnemers ook concreet aan de slag kunnen gaan. Zo is er binnen het traject een les over het businessplan. “Deelnemers kunnen individueel advies krijgen over hun eigen case en ook leren uit de cases van de andere deelnemers. Iedereen die het traject volgt kan vanaf het begin zijn of haar eigen verhaal meegeven, zodat ze tijdens de lessen de focus kunnen leggen op wat voor hen nuttig is. Op die manier kunnen we info op maat geven. Het doel is dat bedrijven na de opleiding voldoende voorbereid zijn om zelf met insecten aan de slag te gaan.”

De opleiding kost 450 euro en zal zowel online als op de campus van Thomas More in Geel plaatsvinden. Er is een maximumcapaciteit van zestien deelnemers. De eerste les staat ingepland op 11 oktober. Meer informatie over de cursus is te vinden op radius.thomasmore.be/cursus-insecten-2022.html.

