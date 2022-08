Nieuw opleidingsschip van Geelse Marinekadetten vernoemd naar burgemeester Vera Celis

Antwerpen Comic Con Antwerp maakt comeback na drie jaar wachten, met bekende acteurs uit The Lord of the Rings: “Voor mij zijn die mensen op zo’n conventie echte helden”

Drie jaar moesten ze erop wachten, de vele ‘geeks’ die al zo lang uitkeken naar de vierde editie van Comic Con Antwerp. Het verbaasde dan ook niet dat duizenden fans van sciencefiction, fantasy, games en cosplay dit weekend naar de Waagnatie afzakten. “Voor mij zijn die mensen op zo’n conventie echte helden”, zegt John Rhys-Davies (78), de geliefde dwerg Gimli in The Lord of the Rings.

28 augustus