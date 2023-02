Nieuw containerpark komt definitief niet in Winkelom, wellicht wel naast autokeuring op Lammerdries: “We verwachten het over twee jaar in gebruik te nemen”

Het stadsbestuur van Geel trekt een streep door Winkelom als locatie voor het nieuwe recyclagepark. De pijlen worden nu gericht op de bedrijvenzone Lammerdries, meer bepaald pal naast de autokeuring. Over twee jaar zou het nieuwe recyclagepark al in gebruik genomen kunnen worden.

Meer dan tien jaar geleden al werd gesignaleerd dat het huidige recyclagepark aan Drijhoek uit haar voegen barstte. Uitbreiding is er niet mogelijk en op lange termijn kan het containerpark er ook niet blijven wegens toekomstige werken aan de Westelijke Ring. Na onderzoek kwam het bedrijvenpark Winkelom als meest ideale locatie uit de bus, maar daarvoor moest wel een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt worden.

De gemeenteraad stelde het RUP in september 2020 definitief vast, maar in februari 2021 dienden buren bij de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring in. Die Raad van State besloot eind 2022 om effectief ook over te gaan tot vernietiging van het RUP wegens een gebrekkige milieueffectenrapportage. De stad en IOK, dat het traject al die jaren heeft getrokken, bleven zo met lege handen achter. In beroep gaan tegen het arrest van de Raad van State bleek niet mogelijk.

Geen RUP nodig

De RUP-procedure hernemen zou weer een traject van lange adem worden. Aangezien de stad op korte termijn een recyclagepark wil realiseren, werd er gekeken naar alternatieve locaties. Die heeft de stad nu gevonden aan Lammerdries 5, rechts van de autokeuring en het examencentrum, in Geel-Punt. “De bestemming van het perceel laat een recyclagepark toe zonder dat er een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgemaakt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Julliams (N-VA).

Volledig scherm Het huidige recyclagepark aan Drijhoek is veel te klein geworden. © Stad Geel

“De stad geeft nu de opdracht aan IOK en IOK Afvalbeheer om de nodige stappen te zetten en voorbereidingen te treffen om op het perceel een nieuw en goed uitgerust recyclagepark volgens het Diftar-systeem te realiseren. Zij zullen een omgevingsvergunning aanvragen en voorzien in de inrichting en uitbating van het recyclagepark. Er wordt een globale doorlooptijd van twee jaar verwacht voor het recyclagepark in gebruik kan worden genomen.”

Aanschuifstrook

Op het perceel, dat reeds in eigendom is van IOK, aan Lammerdries was vroeger het bedrijf BD gevestigd. Naast de afbraak van het gebouw moet er aan de achterzijde van het gebouw ook een bosje gekapt worden. De wachtrijen op straat zoals die in Drijhoek zullen in elk geval verleden tijd zijn, want op het perceel op Lammerdries kan er een aanschuifstrook op het perceel zelf voorzien worden.

Het stadsbestuur had zich wel steeds voorgenomen om een recyclagepark in of aan de rand van het stedelijk gebied op te richten. Met een containerpark aan Lammerdries, vlakbij Olen, wordt van die voorwaarde afgeweken. Maar de stad stelt dat inwoners die vrij ver van deze locatie wonen ook gebruik kunnen maken van de recyclageparken van aangrenzende gemeenten zoals Meerhout, Dessel en Retie.

