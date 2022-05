Moslims en kerkgemeenschap kruipen samen aan tafel voor ‘iftar’: “Verschillende godsdienst, maar toch ook veel gelijkenissen. We willen misverstanden uit de wereld helpen”

GeelEen aantal vrouwen van de kerkgemeenschap in Holven (Geel) en van de vereniging Indimaj Vrouwen vierden zaterdagavond in kleine kring ‘iftar’, een maaltijd die moslims houden tijdens de ramadan na zonsondergang om hun vasten te breken. “Samen eten is altijd verbindend”, vertelt Elhasbia Zayou . “We wilden gewoon gezellig samen zijn en samen praten over onze godsdiensten en cultuur.” Een gesprek over wat de Islam inhoudt, hoe ze het persoonlijk invullen.”

De Ramadan is de vastenmaand en volgt de maankalender en is de maand waarin de moslimgemeenschap overdag vast. ’s Avonds, na zonsondergang, komen ze dan altijd ergens bij familie of vrienden samen om een ‘Iftar’ te houden. Maar deze keer kwam Elhasbia Zayou (34) van de vereniging Indimaj Vrouwen op het idee om dat samen met enkele leden van de kerkgemeenschap van Holven te doen. “Het was eigenlijk mijn mama die op het idee kwam”, vertelt Elhasbia. “En waarom niet? We hebben wel een verschillende godsdienst, maar er zijn zoveel gelijkenissen. Het leek ons gewoon mooi om van gedachten te wisselen. Misschien ook om misverstanden uit de wereld te helpen. Onbekend is onbemind. We wilden het zonder rem doen. Alle vragen mogen gesteld worden.”

Volledig scherm De Indimaj Vrouwen uit Geel nodigden op de iftar leden uit van de kerkgemeenschap in Holven (Geel). © Photonews

Gelijkenissen

Het is zaterdagavond 21.03 uur en Bachir Bouhaita (26) doet de oproep tot het gebed waarna er gegeten mag worden. De traditie wil dat je begint met een dadel en/of een glas water of melk. Gevolgd door een typische maaltijdsoep, harira. Nog op tafel verschillende hapjes, zowel zoetigheden als hartige specialiteiten zoals een briwat (bladerdeeghapje met een vis of kipvulling. Ze willen wel meteen een misverstand uit de wereld helpen. “Islam is onze godsdienst. De grote lijnen zijn hetzelfde voor iedereen, maar ergens vul je het ook een beetje persoonlijk in”, vertelt Elhasbia. “Uiteindelijk is dat bij de Katholieken ook.” Chris Geens (71), Rosa Swolfs (82), Greta Belmans (86), Lieve Helsen (43) en Myriam Bergmans (65) vinden het in elk geval een geweldig initiatief. “We starten binnenkort ook met interreligieuze tafelgesprekken”, vertellen de dames. “Maar het is leuk om met hen op deze manier kennis te maken. Je weet wel iets over de Islam, maar lang niet alles. En zoals Elhasbia al zei: er zijn toch heel wat gelijkenissen ook.”

Veel vragen

Het wordt een gezellige babbel waar uiteindelijk de vragen niet worden geschuwd. Zeker wanneer Bachir vertelt over het suikerfeest – de afsluiting van de ramadan — maandag dat in openlucht gehouden zal worden en waarbij de vrouwen achteraan kunnen plaatsnemen. “Is de vrouw dan toch een beetje minderwaardig?”, klinkt het. Elhasbia en Bachir zijn formeel. “Integendeel zelfs. De moeder of de positie van de vrouw staat zelfs hoger”, vertelt Zayou. “Er is ook geen regel die verbiedt dat vrouwen werken. Dikwijls lijkt dat zo, maar het is ook enorm cultuurgebonden. In Marokko bijvoorbeeld zijn héél veel verschillende culturen en overal gelden er andere gewoontes. Dat de vrouwen soms achteraan in de moskee of een andere gebedsplaats worden gezet, is ook niet denigrerend bedoeld. In Mekka lopen mannen en vrouwen tijdens de bedevaart naast elkaar.” Een vraag die in de marge komt: wordt een scheiding getolereerd? “Ja hoor. Eigenlijk is dat heel normaal. Ook dat is een misverstand, maar ook hier weer opnieuw: in bepaalde culturen is dat misschien minder aanvaard. Hetzelfde geldt voor Marokkaanse vrouwen die trouwen met een Vlaamse man, of omgekeerd. In de ene cultuur wordt dat al wat gemakkelijker aanvaard dan in een andere.”

Muntthee

Ondertussen komt de Marokkaanse muntthee op tafel die op traditionele wijze wordt ingeschonken door Hafida Taki (52), de mama van Elhasbia, en door Bachir. En dan willen de vrouwen van de kerkgemeenschap van Holven toch nog weten of de Ramadan volhouden niet moeilijk is. “Het is gewoon een mindset”, vertelt Elhasbia. “We doen het uit overtuiging en het went ook snel hoor. Maar de ramadan is meer dan alleen niet eten overdag. Het is ook een periode waarin je tijd neemt voor jezelf en aan zelfreflectie doet.” De vrouwen van de kerkgemeenschap in Holven zijn enorm blij dat ze het gesprek konden aangaan. “We moeten dat omgekeerd ook doen, maar alleen hebben wij zoveel lekkere dingen niet”, klinkt het lachend.

