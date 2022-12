Mondiale raad verkoopt kerstkaarten met kunstwerk van vluchtelingen als ontwerp voor goede doel

Het kunstwerk van de vluchtelingen was dit voorjaar ook al te bezichtigen tijdens de expo ‘Dimpna gaat Mondiaal’ in de kapel van Elsum.

Nu vormt het kleurrijke werk de inspiratie voor de kerstkaarten van de mondiale raad, die de kaarten verkoopt ten voordele van vluchtelingenprojecten. Welk project dat is, is nog niet bekend.

Cadeaubeurs

“Zeker in tijden van klimaatopwarming en toenemende noden in het zuiden, is het van belang dat we blijvend oog hebben hiervoor. Zaken zoals voldoende onderwijs, gezondheidszorg en ontwikkeling van dorpen in het zuiden zijn van groot belang”, meent schepen van Welzijn Griet Smaers (CD&V)