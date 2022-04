'Minderjarige' dief filmt inbraak... om nadien toch staalhard te ontkennen

Geel/OlenEen man van Algerijnse afkomst moest zich voor de strafrechter in Turnhout verantwoorden voor twee inbraken in Geel en Olen. De man beweert dat hij nog maar 16 jaar is, maar een botscan wees uit dat hij meerderjarig is.

Maher C. werd in de ochtend van 24 maart opgepakt nadat hij rond 4 uur ’s ochtends op heterdaad was betrapt tijdens een inbraak in Olen. De man vluchtte nog weg, maar kon even later in de buurt worden opgepakt door de politie. “Hij had een rugzak bij zich met allerlei voorwerpen in zoals eretekens en juwelen. De politie had meteen het vermoeden dat ze afkomstig waren van een diefstal”, zegt openbaar aanklager Veerle Van Gorp.

SIS-kaart

Nog in de rugzak: twee schroevendraaiers, een tang en de SIS-kaart van een 95-jarige vrouw uit Geel. “De politie is een kijkje gaan nemen in de woning van die vrouw. Er bleek effectief te zijn ingebroken via het badkamerraam aan de achterkant van de woning. De bewoonster zelf verbleef intussen in een rusthuis, maar haar dochter herkende de gestolen spullen”, aldus nog Veerle Van Gorp.

Filmpjes

Maher C. liet een schoenafdruk achter in de badkuip van de woning èn had de buit op zak. Toch ontkende hij aanvankelijk de inbraak. Hij beweerde dat hij de spullen had gevonden in een vuilbak op straat. “Maar op zijn gsm-toestel stonden filmpjes van de inbraak. Hij had zichzelf en de buit gefilmd terwijl hij kasten en lades doorzocht”, besluit de aanklager.

Het openbaar ministerie vorderde een effectieve gevangenisstraf van 15 maanden tegen de man. Het vonnis volgt op 9 mei.