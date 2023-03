Militair met posttraumatisch stresssyndroom misdraagt zich in verkeer: “Hij gaf 79-jarige bestuurder vuistslag in gezicht”

Bike Inn viert opening nieuwe winkel met Open Days: “Primeur dit weekend zijn de longtailbi­kes”

Bakfietsen, koersfietsen, mountainbikes, gravelbikes, stadsfietsen, al dan niet elektrisch of in leasing. De fietsverkoop in Vlaanderen blijft hoge toppen scheren. Meteen één van de redenen waarom Bike Inn in Herentals op zoek moest naar een nieuwe en grotere locatie. Om de nieuwe winkel officieel te openen, organiseert men er dit weekend hun Open Days. “We vonden onze nieuwe locatie naast De Zwerver”, klinkt het.