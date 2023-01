MIJN STAD. Regisseur Luc Stevens over zijn Geel: “Rond de stedelijke visvijver hangt een bepaalde rust. Ik kan er genieten van de wisseling van de seizoenen”

Geel Politie treft grote hoeveelhe­den drugs aan tijdens huiszoe­king: twee twintigers aangehou­den

Deze week voerde de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout enkele huiszoekingen uit in Geel in het kader van een onderzoek naar handel in verdovende middelen. Daarbij werden aanzienlijke dealershoeveelheden drugs aangetroffen.

13 januari