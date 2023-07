MIJN STAD. Bakker Peter Steurs (58) over zijn Geel: “Veel kritiek op die gerooide bomen in Belse bossen, maar zie het resultaat nu eens”

Luc (62) en Karin (60) ruilden fotowinkel in voor B&B in Zuid-Frankrijk: “We keken op My Pension... Toen wisten we dat we het roer moesten omgooien”

“Nu nog vertellen gasten dat ze ons kennen van Met Vier in Bed op VTM.” Karin Dillen (60) en haar man Luc Sterckx (62) uit Geel lieten zes jaar geleden hun fotowinkel in Geel voor wat hij was. Nu baten ze een bed and breakfast in het zuiden van Frankrijk uit. “We hebben hier het hele jaar door een vakantiegevoel.” Al zijn er ook in paradijselijke oorden uitdagingen. “Aan de gasten vragen we om geen ‘bommetjes’ in het zwembad te doen.”