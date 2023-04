MIJN DORP. Ludo Gielis (58), directeur van twee woonzorgcentra, over zijn Holven: “Na die twee mooie momenten wisten wij het zeker... Wat een héérlijke buurt om te wonen”

WEER. Kans op regen en bewolking in Geel vanochtend

In Geel gaat het redelijk bewolkt weer in de middag over in lichte bewolking. Er is kans op hevige regenbuien rond 11 uur. Het is zwaarbewolkt, de temperatuur wordt tussen de 7 en 11 graden met een matige wind uit het zuidwesten.