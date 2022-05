Met deze robot kan prostaat veel nauwkeuriger verwijderd worden in Kempens ziekenhuisnetwerk: uroloog stuurt robotarmen met joysticks

GeelHet Ziekenhuis Geel beschikt sinds een maand over een ultramoderne operatierobot die urologen onder meer in staat stelt om veel nauwkeuriger te werk te gaan bij het verwijderen van een prostaat. Voor patiënten verloopt het herstel dan weer sneller omdat er minder bloedverlies en minder complicaties zijn. Dankzij het samenwerkingsverband Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK) komen patiënten uit de hele Kempen in aanmerking voor zo'n robotchirurgische behandeling.

De ziekenhuizen van Turnhout, Geel, Herentals en Mol werken al enkele jaren samen onder de naam Ziekenhuisnetwerk Kempen. Dankzij die samenwerking kunnen de ziekenhuizen zich nog beter focussen op bepaalde subspecialisaties, zodat patiënten dichtbij huis in een Kempens ziekenhuis terecht kunnen voor hun behandelingen. Het Ziekenhuis Geel besloot, in overleg met de ZNK-partners, extra te investeren in robotchirurgie.

Sinds april zetten dr. Philip den Hollander en dr. Thomas Roza, namens de samenwerkende associatie Urologie Kempen, de ultramoderne operatierobot Da Vinci in Geel in bij het verwijderen van prostaten. Beide urologen behandelen nu al jaarlijks zo’n 150 Kempense patiënten met prostaatkanker, maar ze verrichtten die operaties in ziekenhuizen buiten de Kempen.

Volledig scherm Urologen kunnen dankzij de operatierobot veel nauwkeuriger werken. © ZNK

Kleine incisies

Voortaan zal nu voor elke patiënt met prostaatkanker die zich in één van de vier Kempense ziekenhuizen aanmeldt onderzocht worden of hij of zij in aanmerking komt voor een robotchirurgische behandeling in Geel. Zo kunnen de urologen patiënten dichtbij huis behandelen én op een minimaal invasieve manier. Een ingreep met de robot werkt zoals een kijkoperatie, maar is voor sommige operaties nog beter dan een kijkoperatie.

“Slechts kleine incisies zijn nodig en dankzij de betere beelden, betere nauwkeurigheid en meer controle die de robot biedt, is er minder bloedverlies, minder postoperatieve pijn en minder complicaties”, aldus dr. den Hollander, diensthoofd Urologie van het Ziekenhuis Geel. “Dat resulteert in sneller herstel. De nieuwe generatie operatierobot helpt de chirurg om te opereren met micro-precisie en daardoor veilig en secuur te werken.”

Volledig scherm De bediening gebeurt via joysticks. © ZNK

Joysticks

Voor een robot-geassisteerde ingreep neemt de uroloog plaats achter de bediening van de robot. Hij stuurt de robotarmen aan met joysticks. Vervolgens zet de robot deze bewegingen van de hand, pols en vingers van de arts om in precieze bewegingen van de instrumenten. Onbedoelde bewegingen worden door filtering van trillingen tot een minimum beperkt. Zo kunnen de instrumenten nauwkeuriger bewegen dan de hand van een mens, met als gevolg dat omliggend weefsel minimaal gekwetst raakt.

“Om een dergelijke precieze operatie uit te voeren is veel ervaring bij de uroloog uiteraard van belang. De robot doet namelijk niets uit zichzelf, maar wordt voor elke handeling aangestuurd door de uroloog die hem bedient”, zegt dr. Thomas Roza, uroloog van het AZ Turnhout. “Hoe vaker je iets doet, hoe beter je het kunt en juist daarom werken we binnen de regio ZNK altijd met hetzelfde team van twee urologen met de robot, samen met gespecialiseerde anesthesisten en operatieverpleegkundigen.”

Tijdens de operatie voert het Da Vinci-systeem miljoenen veiligheidscontroles op zichzelf uit. Bij een eventuele stroomonderbreking of problemen bij de veiligheidscontroles kan het systeem ook veilig worden afgesloten. Zo behoudt de uroloog altijd de controle over de operatie.