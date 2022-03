Meerhout en Geel onderzoeken mogelijkheden voor gezamenlijke werkplaats

Maasmechelen/Geel Brandstich­ting aan carnavals­wa­gen mondt uit in dodelijk verkeerson­ge­val, maar verdachte (25) trekt bekentenis in: “Ik denk niet dat ik dit gedaan heb”

Een 25-jarige Nederlander uit Lanaken riskeert vier jaar cel voor vier opzettelijke brandstichtingen. De twintiger bekende in september 2021 aan de politie dat hij ook de carnavalswagen onder de brug van de E314 in Maasmechelen op 14 maart 2018 in brand had gestoken. De rookontwikkeling van die brand veroorzaakte een zware kettingbotsing op de brug, waarbij vrachtwagenchauffeur Ivo Lauvrys (51) uit Geel om het leven kwam. Maar die bekentenis trekt de twintiger nu in. “Ik werd onder druk gezet en begon te twijfelen.”

