Meer woninginbraken en ongevallen met gewonden in politiezone in eerste jaarhelft van 2022

geel/laakdal/meerhoutTijdens de eerste zes maanden van 2022 hebben zich in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zowel meer woninginbraken als meer verkeersongevallen met gewonden voorgedaan tegenover dezelfde periode in 2021. Bij de woninginbraken gaat het om de eerste stijging in vijf jaar.

In de eerste jaarhelft van 2022 gebeurden er 86 verkeersongevallen met gewonden, een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van diezelfde periode in 2021. Het aantal slachtoffers steeg met 24 procent, maar die stijging situeert zich bij de lichtgewonden. Het aantal zwaargewonden en doden daalde immers met een derde.

“Er vielen in de eerste zes maanden van dit jaar 106 lichtgewonden. Negen personen raakt zwaar gewond - in 2021 waren dat er 12 - en we registreerden geen dodelijke ongevallen in de eerste zes maanden van dit jaar, terwijl er twee dodelijke ongevallen in 2021 waren”, klinkt het bij de lokale politie. In totaal raakten 58 kwetsbare weggebruikers gewond: 44 fietsers, negen bromfietsers, vier motorfietsers en één voetganger. Bij acht ongevallen werd vluchtmisdrijf gepleegd, terwijl er bij vijf ongevallen alcohol in het spel was.

Volledig scherm De cijfers van de verkeersongevallen met gewonden. © RV

Coronamaatregelen

De voorbije vijf jaren gebeurden er enkel in 2020 en 2021 - opnieuw telkens van januari tot juni - minder dan 75 ongevallen met gewonden, wat logisch is gezien de coronamaatregelen. Een stijging in 2022 ten opzichte van die jaren hoeft dan ook niet te verbazen, maar het aantal ongevallen dit jaar ligt ook wel gevoelig hoger tegenover de eerste jaarhelft van 2019, toen er net iets meer dan 75 ongevallen met slachtoffers waren. Wel raakten er in vergelijking met 2019 minder mensen gewond.

De politie stelde ten slotte 22.180 verkeersinbreuken vast. “Dat is een daling van 20 procent ten opzichte van het eerste semester in 2021. Het overgrote deel - 90 procent - van de inbreuken zijn snelheidsovertredingen. We controleerden met de bemande camera ruim 67.500 voertuigen, zeven procent hiervan reed sneller dan toegelaten.”

Volledig scherm De cijfers van de woninginbraken. © RV

Daling doorbroken

Het aantal woninginbraken gaat in de politiezone al jaren in dalende lijn. Terwijl het in de eerste helft van 2017 nog om 130 inbraken ging, daalde dat gestaag naar 26 in 2021. Aan die daling is nu een einde gekomen, want tijdens de eerste zes maanden van 2022 registreerde de politiezone 55 woninginbraken. “We registreerden 26 pogingen en 29 daadwerkelijke inbraken in woningen. In januari hadden we een piek van 14 inbraken, de overige vijf maanden schommelde het aantal tussen de elf en twee (poging tot) inbraken”, meldt de politie. Het lage cijfer in 2021 is vermoedelijk ook te wijten aan corona. Ten opzichte van de eerste helft van 2020 - toen waren er 65 woninginbraken - viel er wel een daling te noteren.

Bij één op de twee van de 55 geregistreerde woninginbraken in de eerste helft van dit jaar bleef het bij een poging. Dat percentage ligt hoger dan de voorgaande jaren. Bij de 26 pogingen werd in acht gevallen - 31% - wel ingebroken, maar niets gestolen. “De meeste inbraken, goed voor 68 procent, werden gepleegd op weekdagen. We zien een piek in het aantal inbraken tussen 18 en 22 uur. Dieven hebben het voornamelijk gemunt op geld, juwelen, multimedia en werkgereedschap.”

