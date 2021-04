Mars tegen coronamaatregelen in Geel: honderden deelnemers houden geen afstand en dragen geen masker

In Geel is ophef ontstaan over een fakkeltocht die vrijdagavond werd georganiseerd tegen de coronamaatregelen. De burgemeester had toestemming gegeven voor de optocht, maar de deelnemers hielden ze niet aan de voorwaarden die daarbij waren opgelegd. Zo moesten ze verplicht een mondmasker dragen en maximum in groepjes van vier personen wandelen. In praktijk was het één grote groep van een paar honderd mensen.