Man randt na feestje 15-jarig meisje aan in slaapkamer

De feiten deden zich op 1 augustus 2020 voor in een woning in Laakdal. Het slachtoffer, een meisje uit Lommel, woonde er een feestje bij van een vriendin. Later op de avond kwam ook de beklaagde toe. Toen het slachtoffer wilde gaan slapen in één van de slaapkamers in huis, werd ze even later opgeschrikt door de Gelenaar die bij haar in bed kroop. Het meisje gaf aan dat ze een vriendin heeft, maar daar deinsde de man niet voor terug. Eerst penetreerde hij haar met zijn vingers, nadien ook met zijn geslachtsdeel. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar voor aanranding. Eén van de voorwaarden is dat hij zich psychotherapeutische moet laten behandelen.