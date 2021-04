Man (54) komt om bij ongeval op E313 in staart van file

Herentals Optreden André Hazes, Herentals Fietst en Feest, EK voetbal, 13.000 vierkante meter terrasjes en nog zoveel meer: “Zodra het kan en mag, bruist stad als nooit tevoren”

5 april Het stadsbestuur en de horeca-uitbaters in Herentals laten door corona de moed niet zakken en brengen alles in gereedheid voor wanneer het licht op groen komt. Dan kan de Kempenaar in de Keizerstede de schade duchtig inhalen. Met 13.552 vierkante meter extra terrasjesruimte, bovenop het bestaande aanbod van vaste terrassen is het aanbod alvast groots. Het stadsbestuur geeft aan dat alles volgens de coronaregels die van kracht zijn, zal plaatsvinden.