Man (28) ontsnapt aan 6 jaar celstraf na 'moordpoging' op moeder

autosport Igor Bouwens sluit de Dakar af met een vierde plaats: “Resultaat valt tegen, maar een unieke ervaring rijker”

Met een sterke vierde plaats in de slotrit heeft Igor Bouwens afscheid genomen van de Dakar 2023. De beoogde plaats in de top tien is niet gehaald, maar in de plaats heeft het team herinneringen gemaakt om nooit te vergeten, zoals twee nachten onder de blote hemel in het Empty Quarter bijvoorbeeld, vergezeld van gitaarmuziek uit Oman.

15 januari