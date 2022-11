Man (22) riskeert werkstraf na spuwincident met bewakingsagent

Vorst Pastorij van Groot-Vorst wordt opnieuw geopend als ‘Blokpunt’

Heb je examens en ben je op zoek naar een plek waar je rustig kunt studeren of aan je thesis kunt werken? Net zoals tijdens de blokperiode in juni, wordt ook in december de pastorij van Groot-Vorst ingericht als ‘blokpunt’. Vanaf dinsdag 27 december tot en met zondag 29 januari kunnen jongeren er in alle rust samen studeren.

27 november