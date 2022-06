Malosewaver krijgt diervriendelijke straatverlichting tegen start van nieuwe schooljaar

Westerlo/Herentals Bromfiet­ser gewond na aanrijding

Een 51-jarige man uit Herentals is donderdagnamiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Bell-Telephonelaan in Westerlo. De man was onderweg met zijn bromfiets toen hij er rond 13.10 uur werd aangereden door een wagen. De bestuurder van de scooter werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Geel overgebracht.

17 juni