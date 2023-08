Lobby met zelfbediening opent de deuren in Ziekenhuis Geel: “Hiermee krijgen onze patiënten en bezoekers veel meer vrijheid”

Voetganger (23) gewond na aanrijding door vrachtwa­gen

Een voetganger is dinsdagvoormiddag gewond geraakt in Herselt. Het slachtoffer werd aan Dorp aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur had de voetganger niet opgemerkt. Het slachtoffer, een 23-jarige uit Laakdal, is gewond naar het ziekenhuis in Geel gebracht.