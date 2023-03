Leraar Stijn en oud-leerling Berre behalen zilveren medaille op wereldkampioenschap voor bakkers

Gelenaar Stijn Van Kerckhoven, leerkracht in de bakkerijafdeling van Sint Jozef Geel, is samen met zijn oud-leerling Berre Ceuppens uit Pelt vrijdag tweede geworden op het Mondial du Pain - het wereldkampioenschap voor bakkers - in de Japanse hoofdstad Tokio. In de categorie ‘nutritioneel brood’ sleepte het Kempense duo zelfs de wereldtitel in de wacht.