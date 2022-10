Legobouwers van Bricks and More winnen prijs op evenement in Denemarken met verlichte Burj Khalifa

GeelEen delegatie van de Geelse Legobeurs Bricks and More zakte onlangs voor de tweede keer af naar het Skaerbaek Fan Weekend in Denemarken. Daar vielen de Legobouwers op met hun indrukwekkend verlichte Burj Khalifa-toren, die zelfs een Amerikaanse prijs in de wacht sleepte.

Het jaarlijkse Skaerbaek Fan Weekend is wereldwijd een van de grootste Lego-evenementen. Bouwwerken van over de hele wereld worden er verzameld in twee grote sporthallen. Het team van Bricks and More tekende dit jaar present met hun Burj Khalifa van 3,60 meter hoog.

“Tijdens het dark hour worden alle lichten worden gedoofd in de zaal zodat de verlichting in de bouwwerken zichtbaar wordt”, legt Pieter Van Aerde van Bricks and More uit. “De verrassing van het publiek was maar al te groot toen onze honderden ledlampjes de toren van boven tot onder verlichtten. Een ware lichtshow op muziek deed de monden letterlijk open vallen.”

Volledig scherm De verlichte Burj Khalifa-toren kon op veel belangstelling rekenen in Denemarken. © RV

Teamspirit

De dag nadien was er voor het team van Bricks and More zelf een verrassing weggelegd. “Een delegatie van BrickNerd, een van de grote Legoplatformen in de Verenigde Staten, verraste ons met een award. Onze positieve vibes, teamspirit en natuurlijk ons fantastisch bouwwerk gaven voor hen de doorslag. Ook onze lichtshow had een diepe indruk nagelaten bij de vele bezoekers.”

Na hun Deense avontuur richten de Geelse Legobouwers hun pijlen weer op hun eigen Legobeurs, die op zaterdag 12 en zondag 13 november plaatsvindt in de Thomas More-hogeschool. De organisatoren beloven alvast een editie die nog groter is en nog veel meer beleving biedt dan vorig jaar.

