Leerlingen van Sint Aloysius Geel maken Teo-knuffel voor kinderen in ziekenhuis: “De knuffel gaan we gebruiken om kinderen gerust te stellen”

Het Geelse ziekenhuis lanceerde eind vorig jaar de nieuwe beleveniswereld Planeet Goudgeel, die grappige figuurtjes zoals de vallende ster Teo en de robot Cheese huisvest. Planeet Goudgeel moet ervoor zorgen dat de kinderen zich meer op hun gemak voelen, want een ziekenhuisomgeving is voor jonge patiënten toch vaak een angstaanjagende plek. Het nieuwe thema is nu al aanwezig via stickers, maar zal pas echt tot uiting komen in het nieuwe kinderziekenhuis waarvan de bouw weldra start.

Op sociale media lanceerde het ziekenhuis de vraag wie figuurtje Teo zou in knuffelversie zou kunnen naaien. Dat zagen Linde, Fran, Julie, Loena, Chelsee, Mar’yam, Lotte en Ditte wel zitten. Samen vormen ze het naaigroepje in Sint Aloysius Geel. Iedere twee weken komen ze op woensdagmiddag vrijwillig bij elkaar om met naald en draad aan de slag te gaan.

Enkele leerlingen van SAG staken de handen uit de mouwen om een knuffelbare Teo te maken.

Handjes het moeilijkst

“Toen we de oproep van Ziekenhuis Geel lazen op hun Facebookpagina, hadden we er meteen zin in. We vonden het leuk om iets nieuws te proberen. Het is ook zeker een meerwaarde dat we deze knuffel maakten voor de zieke kinderen in het ziekenhuis”, klinkt het in de groep. “Het moeilijkste aan de opdracht was het kiezen van het juiste materiaal en het maken van de handjes. We baseerden ons puur op een tekening, dus we moesten de details zelf invullen.”

De leerlingen kregen wel wat hulp bij het uitvoeren van de opdracht. “Mijn mama hielp met veel plezier bij het uittekenen van het patroon van Teo en het maken van een proefexemplaar”, vertelt Ilse Dams, medewerkster van Sint Aloysius Geel. “Samen met de leerlingen zijn we dan op zoek gegaan naar de juiste basisstoffen om Teo zo levensecht mogelijk te maken. Hopelijk brengt ‘onze’ Teo alle patiëntjes heel veel geluk in het kinderziekenhuis.”

De knuffelversie van pechvogel Teo.

Kinderen geruststellen

Teo is de pechvogel van het gezelschap dat op Planeet Goudgeel vertoeft. Hij heeft altijd wel iets voor, van een grote buil tot een schram of blauwe plek. Daardoor weet hij als geen ander alles over de ingrepen of behandelingen die de kinderen moeten ondergaan in het kinderziekenhuis. “We willen de Teo-knuffel nu inzetten bij het geruststellen en informeren van de kinderen”, zegt An Geboers, hoofdverpleegkundige van de kinderafdeling van Ziekenhuis Geel.

Via woord en beeld krijgen de jonge patiëntjes uitleg van Teo over de ingreep die hen te wachten staat. Zo zal Teo onder andere zelf een bloedprik en lactosetest ondergaan. “Door de kinderen via Teo te tonen wat de verpleegkundige precies zal doen, worden er al heel wat van hun vragen en onzekerheden weggenomen,” aldus Geboers.

Ook andere figuurtjes kregen een knuffelversie.

Meneer Koerkoema

Op de oproep kwamen overigens zoveel leuke reacties dat het ziekenhuis besloot om aan de vrijwilligers te vragen om ook van zes andere inwoners van Planeet Goudgeel een knuffelbare versie te maken. Die knuffels zullen binnenkort een ereplekje krijgen in de onderzoekskamer van de bijhorende kinderarts, want elke kinderarts heeft een eigen Planeet Goudgeel-buddy.

Zo koos dr. Wim Vergauwen bijvoorbeeld voor Meneer Koerkoema. “Net als Meneer Koerkoema ben ik steeds op zoek naar een goede oplossing voor het probleem van mijn patiëntjes. En een niet onbelangrijk detail: we dragen ook allebei een bril.”