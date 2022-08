Leerlingen uit vierde leerjaar werken lessentraject rond brandveiligheid van brandweer zone Kempen af: “Hoe meer ze vandaag leren, hoe beter ze er later mee omgaan”

Laakdal Nog twee keer openlucht­film in pastorij­tuin Vorst met ‘House of Gucci’ en ‘No Time to Die’

Elke donderdagavond van de zomervakantie kan je in de pastorijtuin in Vorst gaan kijken naar een film in openlucht. Op donderdag 18 augustus wordt ‘House of Gucci’ afgespeeld. Een week later sluit de tijdelijke openluchtcinema de zomer af met de James Bond-film ‘No Time to Die’.

14 augustus