Leerlingen Sint Aloysius voetballen voortaan in pannakooi

Panna of pannavoetbal wordt gespeeld op een klein veldje, dat vaak afgebakend is door een kooi. De spelers spelen in kleine teams en proberen punten te scoren door de bal tussen de benen van de tegenstander te spelen en de bal daarna terug in hun bezit krijgen. Het spel vereist dus snelheid én behendigheid en is een waar spektakel om naar te kijken. “Het is iets dat de laatste jaren echt in de lift zit. En wij waren als school nog op zoek naar een nieuwe activiteit om ons aanbod op de speelplaats uit te breiden”, vertelt zorg- en speelplaatscoördinator Jonas Ruëll. “Sommige leerlingen hebben er echt nood aan om hun energie kwijt te kunnen tijdens de speeltijd. Gelukkig zoeken zij onze nieuwe pannakooi echt op. Sinds maandag staat er altijd een enthousiaste bende rond.”

En dat mag ook wel, want de pannakooi was een flinke investering van zo’n 6.000 euro. De helft daarvan werd gesponsord door CERA, een coöperatieve vennootschap die onder meer investeert in lokale projecten. “Sint Aloysius heeft de pannakooi geplaatst in het kader van ons project ‘Warme en zorgzame buurten voor iedereen’. We zijn altijd op zoek naar zulke warme projecten, die bij voorkeur vooral jongeren betrekken”, zegt CERA-vennoot Karel Vanhulle. “De pannakooi was daarom interessant, omdat niet alleen de leerlingen van de school, maar ook jongeren van andere organisaties zoals de scouts er gebruik van kunnen maken. Zo kunnen jongeren zich op een positieve manier bezighouden. Ikzelf ben ook hier naar school gegaan. In mijn tijd moesten we onze eigen veldjes uitvinden. De directie was daar niet altijd even blij mee. (lacht) Met de pannakooi hebben de leerlingen dus een nieuwe uitlaatklep en een toffe plek om te voetballen."