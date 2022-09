Laar binnenkort niet meer toegankelijk voor autoverkeer via Sint-Dimpnaplein: “Kruispunt kan zo smaller gemaakt worden”

GeelDe straat Laar in Sint-Dimpna (Geel) is vanaf maandag 19 september niet meer met de auto bereikbaar via het Sint-Dimpnaplein. Daarbovenop wordt een deel van het Laar een schoolstraat. Het gaat in beide gevallen om een proefopstelling die eind dit jaar geëvalueerd wordt. De ingrepen hebben mogelijk ook gevolgen voor de verkeerssituatie op het Sint-Dimpnaplein. “Op het kruispunt kan er zo ruimte vrijkomen voor groen, terrassen en fietspaden.”

In het voorjaar van 2022 werkte de stad samen met de school, ouders en buurt maatregelen uit om de schoolomgeving van basisschool Sint Dimpna in Laar veiliger te maken voor de leerlingen. Dat gebeurde in het kader van het project ‘Veilige schoolomgevingen’, waarbij de stad elk jaar twee schoolomgevingen aanpakt.

Schoolstraat

De straat Laar wordt vanaf 19 september enerzijds volledig afgesloten aan het Sint-Dimpnaplein voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang, het gemotoriseerd verkeer kan de straat enkel nog via Eikevelden in- en uitrijden. Ter hoogte van de parking op Laar wordt een keermogelijkheid voorzien.

Anderzijds wordt Laar ook een schoolstraat vanaf de achteringang van het ziekenhuis tot aan de afsluiting aan het Sint-Dimpnaplein. Dat betekent dat er tijdens het begin en einde van de schooldag geen gemotoriseerd verkeer toegelaten is in dat deel van Laar. Bewoners kunnen wel een vergunning aanvragen om de schoolstraat in en uit te mogen rijden.

Volledig scherm Vanaf Dornik, aan de achterzijde van het ziekenhuis, zal Laar een schoolstraat worden tot aan de afsluiting. © RV

Meer ruimte voor groen

De maatregelen kaderen niet enkel in het project ‘Veilige schoolomgevingen’, maar hebben ook betrekking tot de herinrichting van het Sint-Dimpnaplein die er op termijn komt. “Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de twee kruispunten op het Sint-Dimpnaplein aanpakken”, lichtte mobiliteitsschepen Marlon Pareijn (CD&V) deze week toe op de gemeenteraad, na een vraag over het afsluiten van Laar van oppositieraadslid Dirk Kennis (De Brugpartij).

“Ze hebben daarbij de vraag gesteld wat wij als stad wensen: gaan we voor een één-op-éénvervanging of voor meer ruimte voor zwakke weggebruikers en mensen uit Sint-Dimpna? De meerwaarde van het afsluiten van Laar ligt erin dat we dat kruispunt aan het Sint-Dimpnaplein smaller gaan kunnen maken. Nu zijn er nog drie rijstroken, maar de afslagstrook komende van Logen richting Laar zou dan kunnen verdwijnen. Zo komt er ruimte vrij voor groen, terrassen en fietspaden.”

Volledig scherm Het kruispunt op het Sint-Dimpnaplein telt nu nog drie rijstroken komende van Logen, maar mogelijk verdwijnt de afslagstrook richting Laar (hier rechts in beeld). © Wouter Demuynck

Tekenacademie

Zo ver zijn we natuurlijk nog niet, want de proefopstelling in Laar wordt tot eind dit jaar getest en nadien geëvalueerd. Daarbij gaat vooral aandacht naar de opmerkingen van de kinderen, ouders en buurtbewoners. Is de evaluatie positief, dan kan de proefopstelling omgevormd worden tot een definitieve maatregel. Is de evaluatie niet (geheel) positief, dan wordt er bijgestuurd en worden nieuwe of aangepaste maatregelen ingevoerd.

“Pas als de maatregelen bestendigd blijven, zullen we overgaan tot de opmaak van een definitief plan voor die hele zone van het Sint-Dimpnaplein. De plek waar vroeger de tekenacademie stond gaan we bijvoorbeeld op korte termijn inzaaien, op lange termijn gaan we hiervoor nog een visie vaststellen”, besluit Pareijn.

