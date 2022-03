Kunstwerk en zorgboom herdenken slachtoffers tijdens pandemie

Wij zijn intussen twee jaar in de van de Covidpandemie. In samenwerking met de Stad Geel organiseerde Ziekenhuis Geel zondagmiddag een herdenkingsplechtigheid voor alle overledenen in de regio die het leven lieten tijdens de pandemie. “Deze herdenking is niet alleen voor de Covid-slachtoffers, maar voor iedereen die de voorbije twee jaar is overleden in het ziekenhuis of in de regio”, zegt Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel. “En het is niet alleen een herdenkingsmoment voor die slachtoffers, maar ook een moment van troost voor de nabestaanden. Want familie heeft niet altijd de tijd gekregen om op een goede manier afscheid te nemen. Zeker in het begin was het onduidelijk hoe we op een goede manier met de situatie moesten omgaan.”