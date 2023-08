Kunstenmarkt strijkt weer neer op marktplein

Mike Van Dijck haalt straffe stunts uit op de motor: “Na Georgië, Kosovo en Oostenrijk superleuk om eens in de Kempen te kunnen springen”

Samen met z’n kompanen van het FMX4ever team vliegt Herenthoutenaar Mike Van Dijck (34) regelmatig door het luchtruim. De stuntrijder trekt al enkele jaren met zijn team heel Europa rond om halsbrekende toeren op de motor uit te voeren. Het 17-jarig bestaan van Jake’s Place in Westerlo was een unieke gelegenheid om eens in zijn eigen regio aan de slag te kunnen.