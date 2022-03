KU Leuven brengt prestigieuze internationale masteropleiding naar Geelse campus

De nieuwe Europese master kreeg de naam RADMEP, wat staat voor Radiation and its Effects on Microelectronics and Photonics Technologies, en is ontstaan vanuit een internationaal onderzoeksprogramma. “Met deze masteropleiding willen we studenten opleiden in een zeer specifieke materie: stralingseffecten in elektronica en fotonica. Dat is bijvoorbeeld erg relevant in de lucht- en ruimtevaart, maar ook in de medische wereld en zelfs in elektrische wagens of datacentra waar veel computers samen staan”, duidt professor Paul Leroux van KU Leuven Campus Geel.