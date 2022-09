KSAV Sint-Dimpna organiseert tweede natuurloop ten voordele van G-werking

Antwerpen Hoe gevaarlijk zijn ontsporen­de energie­prij­zen voor Antwerpse chemische industrie? “We hebben nog een kleine buffer, maar alle alarmklok­ken luiden”

Geen grotere petrochemische cluster in Europa dan die in de Antwerpse haven. Je spreekt al gauw over 20.000 werknemers. Hoe gaan de bedrijven om met de exploderende prijzen voor gas en elektriciteit? “De situatie is precair, alle alarmklokken luiden”, zegt sectorfederatie Essenscia. Voorlopig is de economische werkloosheid nog beperkt. Maar de vakbonden houden hun hart vast.

17:48