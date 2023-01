Kleuterjuf Karen schrijft en tekent kinderboek over burn-out: “Ouders kunnen met het boek erover praten met hun kinderen”

Karen Vandoninck staat al jarenlang in het onderwijs, maar is destijds in de lagere school begonnen. Ze gaf tien jaar les in freinetschool De Vlindertuin in Turnhout, maar voelde aan dat dat niet helemaal haar ding was. Toen ze in diezelfde school overschakelde naar het kleuteronderwijs, wist ze dat ze dat voor de rest van haar leven wilde doen. Maar net dan sloeg de burn-out toe. “Net op het moment dat ik mij het allerbeste voelde, is die burn-out eruit gekomen”, vertelt Karen, die met haar gezin in Oosterlo woont.

“Die jaren voordien in het lager onderwijs zullen wel hun rol gespeeld hebben, maar al van mijn kinderjaren ben ik hoogsensitief en perfectionistisch. Ik wou ook goed doen voor iedereen. Vanaf het middelbaar begon ik er last van te krijgen en dat is verder uitgegroeid totdat ik zes jaar geleden de diagnose van burn-out kreeg. Ik had al een hele tijd kwaaltjes, maar ik wou niet stoppen omdat ik wist dat het dan voor lang zou zijn. De dokter raadde me echter aan om meteen te stoppen met werken, omdat ik anders helemaal van nul weer zou moeten beginnen.”

Uiteindelijk is Karen anderhalf jaar thuis gebleven. Samen met haar coach ging ze op zoek naar dingen die haar energie gaven, want door een burn-out ben je compleet uitgeput. “Ik moest op zoek gaan naar wat mij in mijn kindertijd energie gaf. Zo kwam ik uit op tekenen. Ik ben dan even terug naar de kunstacademie gegaan. Dat viel te combineren, aangezien ik de dag nadien kon rusten. Op de academie heb ik ontdekt dat ik tekenen met pastelkrijt heel fijn vind en ben ik daarmee verder aan de slag gegaan.”

In het kinderboek staat links telkens een tekening, rechts een versje en enkele vragen.

Karlijntje het hulpvaardig stoomtreintje

In die periode ontstond ook het verhaal van ‘Pats! Boem! En plots stond ik stil...’. In het boek staat Karlijntje, een lief en hulpvaardig stoomtreintje, centraal. Karlijntje gaat steeds over haar grenzen en wil altijd voor iedereen goed doen. Zelf kan en durft ze niet te stoppen, daarom trekt de stationschef aan haar rem. “Tijdens een nacht ben ik opgestaan en is het begin van dat verhaal eruit gekomen. Het vervolg heb ik pas na een paar jaar geschreven, want als je middenin een burn-out zit weet je niet hoe die eindigt. Eerst had ik enkel het verhaal, nadien is de stoute droom gekomen om het te combineren met mijn eigen tekeningen voor een prentenboek. Uiteindelijk heb ik toch de sprong gewaagd.”

Karen staat intussen alweer vier jaar halftijds voor de derde kleuterklas, ditmaal in freinetschool De Regenboog in Turnhout. “Ik had het boek al eens in mijn klasje uitgetest, want het boek is voor kinderen vanaf 5 jaar. Daar merkte ik dat er wat meer tekeningen in moesten. Het boek is opgebouwd in drie luiken. Eerst is er wat uitleg bij het ontstaan van het boek en hoe je er best mee aan de slag gaat. Het verhaal zelf bestaat uit telkens een tekening met aan de rechterkant een rijmend versje. In het boek herontdekt Karlijntje zichzelf en gaat ze door het traject van een burn-out, al komt dat woord niet in het verhaal voor. Het is gebaseerd op mijn eigen traject, maar via andere mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt heb ik al vernomen dat er veel raakvlakken zijn.”

De cover van het kinderboek van Karen Vandoninck.

Veerkracht

Met de leuke kinderversjes kunnen ouders met een burn-out aan hun kinderen makkelijker aangeven hoe ze zich voelen. “Onder elk versje staan vragen die de ouders aan hun kinderen kunnen stellen. Zo kunnen ze nog dieper ingaan op hun gevoelens. Bovendien ontdekken de kinderen zelf ook welke stapjes ze kunnen nemen om wat meer veerkracht te krijgen. In het verhaal zelf zitten al wat tips, zoals in de natuur gaan of een bubbel rond je heen blazen zodat alles wat minder fel binnenkomt. Helemaal achteraan staan er dan nog allerlei tips om overprikkeling tegen te gaan, zoals eens iets drinken of yoga doen. Zo hoop ik dat ze later beter gewapend zijn als ze in een soortgelijke situatie verzeild raken. Ik ben ook nog bezig aan een lesmap waarin dat wat meer is uitgewerkt, zodat ook leerkrachten ermee aan de slag kunnen.”

Karen Vandoninck heeft haar kinderboek in eigen beheer uitgegeven, maar ze kreeg daarbij wel hulp van Uitgeverij Stokstaart uit Heist-op-den-Berg. Het boek ‘Pats! Boem! En plots stond ik stil...’ kost 18 euro en is te koop in de boekenhandel, maar ook via www.snoetjesvolsproetjes.com. Onder die naam verkoopt Karen ook al enkele jaren wenskaarten en tekeningen op maat.

