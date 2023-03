Kinderen wanen zich politieman of bij de brandweer tijdens fotoshoot voor communie: “Als het mocht, dan nam ik ladderwagen mee naar huis!”

Laakdal dooft straatver­lich­ting tijdens ‘Earth Hour’

Sinds eind februari dooft Laakdal tijdens weekdagen ‘s nachts een groot deel van straatverlichting. In het weekend branden de lichten normaal wel, maar daar wordt op zaterdag 25 maart een uitzondering op gemaakt. De gemeente neemt die avond deel aan ‘Earth Hour’, een jaarlijkse internationale actie van het Wereldnatuurfonds WWF die de strijd tegen klimaatverandering in de kijker zet. In Laakdal gaat die dag alle straatverlichting vanaf 19 uur uit.