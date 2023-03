Kinderen kiezen nieuw speeltoestel voor speelplein aan Leschot

Woning volledig vernield en 9 mensen geëvacu­eerd na zware brand in Meerhout

De Brandweer Zone Kempen is woensdagavond opgeroepen voor een brand in de Violetstraat in Meerhout. Een woning liep zware schade op en is onbewoonbaar. In twee aanpalende woningen is er rookschade. Er vielen geen gewonden. Negen bewoners werden opgevangen in het gemeentehuis. De gemeente zoekt donderdag naar een oplossing.