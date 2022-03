Kinderen genieten van fotoshoot bij verschillende voertuigen van hulpdiensten

Kinderen konden plaatsnemen bij of zelfs in een brandweerwagen van Brandweerzone Kempen, een ambulance van Rode Kruis Geel, een politiecombi of zelfs op een moto van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Onder een stralend zonnetje genoten de kinderen ten volle.

Eén van de aanwezigen was de negenjarige Mohammad Zaid. “Ik vind de brandweerwagens het leukste”, vertelt hij terwijl z’n vader net enkele foto’s genomen heeft. “Ik wil later dan ook brandweerman worden”, besluit de jongeling.

Nog wat verder nemen Yari, Yana en Jace plaats bovenop één van de brandweerwagens. “We laten onze kinderen tijdens het nemen van foto’s kennismaken met de hulpdiensten”, vertelt de mama. “In het verleden werden we geconfronteerd met een brand thuis en vanaf toen zit de schrik er toch wel flink in bij de kinderen. Op deze manier hopen we die schrik weg te nemen bij hen.” Elders in de Brandweerzone Kempen kon men terecht in de kazernes van Herentals, Mol en Westerlo om een leuke fotoshoot te beleven. In totaal zakten meer dan 100 kinderen af voor een leuke zaterdagvoormiddag.