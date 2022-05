Kickboksclub Naksu Geel haalt 19.000 euro op voor Fighters Against Cancer met bokszakmarathon van 24 uur

GeelDe 24 uur lange bokszakmarathon van de Geelse kickboksclub Naksu heeft liefst 19.000 euro voor het goede doel opgeleverd. De ongeveer 650 deelnemers deelden een ferme tik uit aan kanker, want het bedrag vloeit naar Fighters Against Cancer. Trainer Benny Rogmans – bekend als vechtinstructeur uit Kamp Waes – stond samen met ultrasporters Wouter Vanhee en Dave Vermeer de volle 24 uren op de mat. “Voor het goede doel wil ik alles doen en de marathon heeft ons ook extra leden opgeleverd. Er komt zeker nog een nieuwe editie”, aldus Benny Rogmans.

Na twee keer uitstel door corona was het begin mei derde keer goede keer voor de bokszakmarathon van 24 uur, georganiseerd door Benny Rogmans en Jens Maes van kickboksclub Naksu ten voordele van Fighters Against Cancer. In de nieuwe sporthal van de Geelse club aan Schuttershof hingen 66 bokszakken ter beschikking, die je voor tien euro per uur kon huren om mee te trainen. Daar schreven maar liefst 650 deelnemers zich voor in.

Pijnlijke knieën

“Alles begon met één training, maar dat was een echte overrompeling en ik kwam bokszakken te kort”, aldus bezieler en trainer Benny Rogmans. “Daarom kwam ik met het zotte idee om dit 24 uren lang te organiseren, waarbij ik mezelf ook kon uitdagen.” Zo’n dag lang kruipt natuurlijk in de kleren. Zeker als je de hele tijd de troepen moet coachen en aanvuren. “Ik heb me vooral voorbereid op mijn stem, maar dat bleek achteraf niet het grootste probleem te zijn geweest (lacht). Wel mijn gestel en vooral mijn knieën. Dokter Peter Boone heeft me enkele uren voor het einde nog serieus moeten oplappen. Maar het was het waard.”

Volledig scherm Ultralopers Wouter Vanhee (tweede van links) en Dave Vermeer (tweede van rechts) boksten liefst 24 uur aan een stuk. © Vinny Rogmans

Drie weken later kunnen Benny Rogmans en Naksu ook bekendmaken welk bedrag zij mogen overhandigen aan het Fighters Against Cancer van voorzitter Bert Vanmechelen. Maar liefst 12.065 euro werd bij elkaar gebokst. Er werd die dag ook voor 6.800 euro aan kledij verkocht, waardoor de totale opbrengst net geen 19.000 euro bedraagt. Een ferme kaakslag aan kanker, dat bovendien zeker een vervolg gaat krijgen. “Voor het goede doel wil ik alles doen en voor ons als club is dit in feite een kleine organisatie. De bokszakmarathon heeft ons trouwens ook extra leden opgeleverd dus iedereen is heel content. Er komt zeker nog een nieuwe editie”, verklapt Rogmans.

Volle 24 uur gebokst

Vooral de prestatie van twee deelnemers is ronduit indrukwekkend te noemen. Wouter Vanhee en Dave Vermeer besloten namelijk de extreme uitdaging aan te gaan om de volle 24 uren mee te boksen. “Met mijn bedrijf had ik sowieso al een bokszak afgehuurd voor de volle 24 uren, maar toen ik hoorde dat ultrasporter Wouter Vanhee er helemaal voor ging, was ik getriggerd”, vertelt Dave Vermeer. De twee heren lieten zich daarbij ook sponsoren, waardoor zij een belangrijk aandeel hadden in het ingezamelde geld.

“Ik was het al wel gewoon om eens 24 uren wakker te blijven, maar zo lang boksen was echt hard”, vervolgt Vermeer. “Op het einde lukten pompen of planking jacks niet meer. Het was ook heel moeilijk om de inspanningen in te delen, want elk uur kwamen er nieuwe deelnemers die voor een nieuw enthousiasme zorgden. De dag erna was ik wel snel gerecupereerd, maar vandaag heb ik nog altijd last van mijn scheenbenen en brandwonden op mijn voeten van het trappen op de zak.”