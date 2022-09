Kempische Anke Verschueren speelt theatervoorstelling vol muziek in cultuurcentrum de Werft

Geel/morkhovenAan het begin van het nieuwe cultuurseizoen geeft cultuurcentrum de Werft in Geel het podium aan de 28-jarige zangeres en woordkunstenares Anke Verschueren uit Morkhoven (Herentals). Zij brengt op donderdag 6 oktober haar theatervoorstelling I’M NOT GONNA WRITE YOU A LOVE SONG op de planken, waarbij ze aan de hand van liefdesliedjesteksten uit alle tijden probeert te achterhalen wat verliefdheid eigenlijk is.

Anke Verschueren studeerde in juni af als woordkunstenares aan het Antwerpse Conservatorium, maar ze is geen nieuw gezicht in de Werft. Toen coronatijden de Werft dwong tot een digitaal aanbod, maakte Anke deel uit van een gestreamde collagevoorstelling in het kader van Wereldvrouwendag. Muziekliefhebbers kunnen Anke ook kennen als een derde van Enchanté, waar ze met haar twee - sprekend op elkaar lijkende - zussen swingende covers brengt. Op donderdag 6 oktober brengt ze de voorstelling I’M NOT GONNA WRITE YOU A LOVE SONG in de Werft.

Break-upsongs

“In deze voorstelling doet ze haar liefdesgeschiedenis op dramatisch muzikale wijze uit de doeken”, omschrijft het cultuurcentrum de voorstelling. “We horen hoe ze al veertien keer verliefd werd in haar jonge, 28-jarige, bestaan. Die liefdes verliepen met wisselend succes. Al die tijd klampte ze zich vast aan break-upsongs om er terug bovenop te geraken. Tot ze eens deftig begon te luisteren naar de inhoud van die teksten en zich veel vragen stelde bij wat de zanger in kwestie allemaal overhad voor een liefde die duidelijk ten dode was opgeschreven. Plots werd duidelijk hoe gevaarlijk die obsessies zijn.”

Taalspielerei

In de voorstelling zitten vanzelfsprekend zeer veel liefdesliedjes die met veel taalspielerei pittig op de rooster worden gelegd. “Anke doet geregeld suggesties voor nieuwe teksten en neemt je mee in de conversaties die ze voerde met haar exen. I’M NOT GONNA WRITE YOU A LOVE SONG is geen klassieke theatervoorstelling. Het is een poëtische DJ-performance en fris en funky geheel vol herkenbare en grappige momenten waarna je goesting krijgt om met Anke een frisse pint te drinken.”

Het optreden van Anke Verschueren in de Werft vangt op donderdag 6 oktober om 20.15 uur aan. Tickets kosten 15 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.dewerft.be/anke.

