Kempense besturen willen met promotiecampagne 'De Zes van de Kempen' ook klanten buiten de regio naar handelskernen lokken: “Bezoekers moeten ook klant worden”

De nieuwe campagne van de provincie Antwerpen sluit aan op het kernversterkend beleid dat de zes steden en gemeenten al meerdere jaren voeren met ondersteuning van provinciale detailhandelscoaches. Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen, want de provincie zag vorig jaar sinds lang een kentering in het aantal leegstaande handelspanden. De zes handelskernen tellen in totaal 1.600 commerciële panden, met onder meer 354 kledingwinkels en 423 horecazaken. Uit analyses blijkt echter dat de Zes van de Kempen zich niet enkel moeten richten op trouwe klanten in de regio, maar dat er buiten de regio nog heel wat potentieel ligt.

“We zien dat de koopbinding op peil zit”, legt Ben Op de Beeck, detailhandelscoach van provincie Antwerpen uit. “Kempenaars besteden drie vierde van hun shoppingbudget ook in de Kempen. De koopattractie is echter beperkt. Slechts één zesde van de omzet komt van klanten van buiten de regio. Dat heeft alles te maken met de concurrentie van nabijgelegen steden zoals Antwerpen, Leuven, Mechelen, Hasselt, Tilburg en Eindhoven. Zo is de koopbinding in de stad Antwerpen vergelijkbaar met die in de Kempen, maar haalt Antwerpen vijf keer zoveel omzet bij klanten van buiten de stad.”

Bezoekers winkelen nog niet

De promotiecampagne ‘De Zes van de Kempen’ moet daar verandering in brengen en richt zich op potentiële bezoekers uit heel Vlaanderen, Brussel en het zuiden van Nederland. En dan vooral diegenen die al naar de Kempen komen. “De Kempen zijn wereldberoemd, maar zijn gekend om haar rust, groen en ontspanning. De mensen die naar de Kempen komen gaan niet noodzakelijk winkelen. Van die bezoekers moeten we klanten maken”, vervolgt Op de Beeck.

Een groot deel van de handelszaken bevindt zich op wandelafstand van het station. Daardoor ontstond het idee om voor elke handelskern een wandelroute uit te stippelen. “Die routes passeren in totaal langs meer dan 150 handelszaken. De routes zijn raadpleegbaar op www.dezesvandekempen.be, waar bezoekers ook voor ze vertrekken kunnen kennismaken met de handelszaken en de gepassioneerde mensen erachter. Die passie van de zelfstandige ondernemer is immers ook typisch voor de Kempen. Wie geen ketenboulevard wil doen, komt naar de Kempen, want daar vind je originaliteit.”

Socialemediacampagne

Hoewel de zes handelskernen naar buiten treden met de Kempen als gemeenschappelijk merk, richten ze zich elk afzonderlijk nog op een specifieke doelgroep: bezoekers die al naar hun stad of gemeente komen, maar nog niet komen winkelen. Zo wil Mol haar vele verblijfstoeristen, jaarlijks zijn dat er meer dan 8.000, de winkelkern leren kennen en doet Geel hetzelfde voor studenten. Herentals richt zich op wielertoeristen en andere sportrecreanten en Hoogstraten op de fijnproevers. Heist-op-den-Berg kiest voor de evenementbezoekers en Turnhout focust op spel- en stripliefhebbers.

De campagne wordt uitgebreid uitgerold via sociale media, met onder meer allerlei filmpjes. “We volgen de data zeer nauw op, waardoor we snel kunnen bijsturen. We kunnen zo bijvoorbeeld opvolgen wie welke posts oppikt, tot welke doelgroep die mensen behoren en waar ze zich bevinden. Een ander pluspunt is dat we ook een jonger publiek bereiken. Als extra aansporing zijn er ook nog waardebonnen voor lokale winkels en horecazaken te winnen.” De promotiecampagne geniet de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Fonds voor Innoveren en Ondernemen, samen goed voor 400.000 euro. Het volgende half jaar werkt de provincie met de betrokken besturen verder aan een specifiek aanbod op maat van ieders doelgroep.

