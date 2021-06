Kebabverkoper achter tralies voor mensenhandel: “Turkse meisjes uit asielcentrum moesten 12 uur per dag werken zonder loon”

Herentals Verkeers­knip Wuytsber­gen brengt meer auto’s naar Markgraven­straat: “Ook daar gaan we extra maatrege­len invoeren”

22 juni Nu volop proefopstellingen staan in de wijk Wuytsbergen in Herentals blijkt dat het verkeer in de naburige Markgravenstraat met 7 procent toegenomen is. Om deze verkeersoverlast ook hier aan te pakken voert het stadsbestuur extra maatregelen in in de straat.