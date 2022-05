Jumbo krijgt in beroep wel vergunning voor winkel op Pas

GeelDe Nederlandse supermarktketen Jumbo heeft haar slag thuisgehaald voor een winkel op de Pas in Geel. Het stadsbestuur had een vergunning eerst geweigerd , maar de deputatie van de provincie Antwerpen heeft in beroep wél een vergunning toegekend.

Vorig jaar in juni diende Jumbo België een aanvraag in voor de bouw van een nieuwe supermarkt op Pas, vlak naast Aldi en tegenover de inrit naar de parking van Carrefour en Hubo. Aan de zuidkant is het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel gelegen. Het gaat daarbij om een gebouw van net geen 2.000 vierkante meter, waarvan 1.510 vierkante meter aan winkeloppervlakte.

Publiek toegankelijke parking

De plannen voorzien aan de achterzijde ook in de aanleg van een parking, met 122 parkeerplaatsen en acht snellaadpalen, die ook na de openingsuren publiek toegankelijk is. Vanaf de parking is er ook een trage verbinding naar het aangrenzende terrein van het OPZ. Het laden en lossen gebeurt aan de straatzijde langs Pas zelf, voor klanten is er naast het pand een doorgang naar de parking.

Volledig scherm De parking met openbaar karakter telt 122 parkeerplaatsen en acht snellaadpalen. © TRiAS architecten

In september 2021 maakte het Geelse stadsbestuur echter bekend om geen vergunning af te leveren. Reden daarvoor waren enkele tekortkomingen wat betreft mobiliteit, bouwprogramma, architectuur en groenaanleg. Jumbo België ging in beroep tegen die beslissing en heeft nu van de deputatie van de provincie Antwerpen alsnog een vergunning verkregen. De beslissing dateert al van 10 maart, maar nu pas heeft het stadsbestuur die beslissing ook effectief ontvangen. Het is dan ook onduidelijk of de stad tegen de beslissing in beroep zal gaan.

Albert Heijn

Ondertussen loopt ook het dossier van die andere Nederlandse supermarktketen Albert Heijn verder. Eind vorig jaar kreeg Albert Heijn een vergunning voor een winkel op de Molseweg, op de plek waar de voormalige Seat-garage Lievens gevestigd is, nadat het stadsbestuur bij een eerdere aanvraag een vergunning eerst nog had geweigerd.

Er loopt nu echter een nieuw openbaar onderzoek omdat Albert Heijn een gewijzigde vergunningsaanvraag heeft ingediend. Die wijzigingen zijn er gekomen aangezien er beroep werd aangetekend tegen de vergunning. Zo zijn er enkele aanpassingen wat de geluidsschermen betreft, net zoals aan de fietsenstallingen, het groenscherm en de gevelbekleding. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 22 mei. Nadien is het opnieuw aan het stadsbestuur om al dan niet een vergunning af te leveren. Die beslissing moet er tegen 22 augustus zijn.