Jongeman (20) wordt zwaar toegetakeld aan tankstation, totdat daders beseffen dat ze ‘de verkeerde’ hebben

Neteland Alternatie­ve eindejaars­ac­tie Neteland is groot succes: 1.173 kinderen brengen nieuwjaars­wen­sen over op sociale media

28 december De nieuwjaarzangers in de regio Neteland kregen de kans om via sociale media hun wensen voor het nieuwe jaar over te brengen en reageerden massaal. 1.173 kinderen uit Herentals, Herenthout, Olen, Grobbendonk en Vorselaar namen deel aan de actie. Op oudejaarsdag krijgen zij hun pakketjes aan huis geleverd.