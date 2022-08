Jonge patiëntjes zetten handdruk in stuk beton dat plekje krijgt in nieuwe kinderziekenhuis: “We hopen begin 2025 onze intrek te nemen”

GeelGeen traditionele eerste steenlegging bij de start van de werken bij de nieuwbouw van Ziekenhuis Geel, maar enkele handafdrukken die zullen vereeuwigd worden in de muren van het nieuwe kinderziekenhuis. Tijdens de plechtige opening kregen enkele kinderen en burgemeester Vera Celis de eer hun handafdruk achter te laten in een stukje net gegoten beton.

Bouwvakkers zijn al enkele dagen geleden gestart met de bouw van drie bijkomende verdiepingen op de bestaande zijvleugel van Ziekenhuis Geel. Dinsdagmiddag was het dan de beurt aan enkele patiënten van het kinderziekenhuis om het symbolische startschot van de bouwwerken te geven. Robbe, Simon en Yjenzo drukten net zoals ambassadrice van het nieuwe kinderziekenhuis Féline Wouters en burgemeester Vera Celis hun handdruk in een stuk beton dat zijn plekje zal krijgen in de nieuwbouw.

Quote In het nieuwe, toekomsti­ge kinderzie­ken­huis willen we alle kinderen een warm en goed gevoel geven Jan Flament, CEO Ziekenhuis Geel

Onder een stralend zonnetje en goedkeurend oog van de Jan Flament, CEO bij Ziekenhuis Geel werden de handdrukken gezet. “We zijn blij de kinderen hierbij te kunnen betrekken”, weet Flament. “In het nieuwe, toekomstige kinderziekenhuis willen we alle kinderen die langskomen een warm en goed gevoel geven. Om deze afdeling leuk in te richten zijn we ondertussen al tal van samenwerkingen aangegaan. Het kinderziekenhuis wordt ingericht als ‘Planeet Goud-Geel’, een thema dat van toepassing is voor kinderen van nul tot zestien jaar.”

Een blik op de toekomstige binnenkant van het nieuwe kinderziekenhuis in Geel © rv

In de nieuwbouw wordt naast het kinderziekenhuis Planeet Goud-Geel plaats voorzien voor een nieuw chirurgisch daghospitaal en een nieuw klinisch labo. “We rekenen erop dat we in januari 2025 intrek kunnen nemen in de nieuwbouw”, klinkt het verder bij de CEO.De eerste fase met enkele voorbereidende werken startte in juni en is intussen achter de rug. Het optrekken van de ruwbouw zal ongeveer één jaar in beslag nemen. Daarna volgt de afwerking. Daarbij worden het nieuwe kinderziekenhuis, het daghospitaal en de operatiezalen ingericht. Ook deze fase duurt ongeveer 12 maanden. De drie nieuwe verdiepingen worden bovenop de bestaande zijvleugel gebouwd die momenteel het revalidatiecentrum huisvest.

Quote Ik kon al enkele foto’s inkijken van hoe het er zal uitzien en het ziet er superleuk uit! Féline Wouters

Voor de inrichting van het kinderziekenhuis kan men in Geel onder meer rekenen op de bijdrage van Féline Wouters, amba “Samen met mijn mama en papa knutsel ik al enkele jaren een zoektocht in elkaar waarvan de opbrengst naar het kinderziekenhuis gaat”, vertelt de jongedame. “Ik kon al enkele foto’s inkijken van hoe het er zal uitzien wanneer het klaar is en het ziet er superleuk uit!”

Féline zet haar handruk in het beton dat zijn plekje krijgt in het nieuwe kinderziekenhuis van Geel © Jurgen Geyselings

Er komen drie verdiepingen bovenop de bestaande zijvleugel. © Ziekenhuis Geel

