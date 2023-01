Jean-Paul Byloo volgt Maarten Vanhoof op als stadsdichter

geelGeel heeft een nieuwe stadsdichter. Jean-Paul Byloo zal de komende twee jaren poëzie verder uitdragen in Geel en neemt zo de fakkel over van Maarten Vanhoof , die in 2021 de allereerste stadsdichter werd.

Op Gedichtendag organiseerde de bibliotheek een avondwandeling langs Weesgedichten in het stadscentrum. Aan het begin van de wandeling gaf Maarten Vanhoof, de eerste stadsdichter van Geel, zijn schrijfveer officieel door aan Jean-Paul Byloo. De nieuwe stadsdichter was jarenlang directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Geel en heeft zich nog maar recentelijk op het dichten gestort.

De komende twee jaren zal de nieuwe stadsdichter minstens twaalf gedichten maken over Geel, haar inwoners of opvallende gebeurtenissen in de stad. Op speciale gelegenheden zal hij publieke voordrachten van zijn gedichten geven. Samen met de bibliotheek gaat hij ook activiteiten organiseren die poëzie en dichterschap centraal stellen.

Zorgzaamheid

In zijn eerste gedicht ‘een warme deken’ staat de stad symbool voor zorgzaamheid. Het gedicht prijkt inmiddels op een banner aan de muur van de bibliotheek. Een poster met het gedicht zal binnenkort ook in de wachtzalen van de stadsdiensten en Geelse zorginstellingen en in de leraarslokalen van scholen hangen.

Tot en met 14 februari kunnen Gelenaars de Weesgedichten, met ook gedichten van de nieuwe stadsdichter, in het centrum komen ontdekken. Op de website van de stad staat een overzicht van alle locaties waar de Weesgedichten terug te vinden zijn.

